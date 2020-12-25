Berk Oktay trans bireyle cinsel ilişkiye girdi iddiası! Merve Şarapçıoğlu durmuyor
Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun uygunsuz görüntüleri davasının ardından manidar iddia. Berk Oktay'ın 4 yıl önce bir trans bireyle ilişkiye girdiğini iddia edildi.
Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun uygunsuz fotoğraflarının ifşa edilmesi davası geçtiğimiz gün görüldü. Mahkeme Merve Şarapçıoğlu'nu suçlu buldu ve mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ı mağdur etmek amacıyla ifşa ettiği müstehcen görüntüleri kendisinin yaymadığını söylese de mahkemeyi inandıramadı.
Bu davanın ardından ise Berk Oktay hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz isimli programın sunuculuğunu yapan Seren Serengil'e ulaşan trans birey Birsu Hanım, Berk Oktay ile 4 yıl önce birlikte olduğunu ileri sürdü.
Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun birlikte olduğu dönemde komşusu olduğunu belirten Birsu Hanım, şunları söyledi:
"Berk'le ben köpeğimi gezdirirken sitede karşılaştık. Sonra evime geldi ve biz birlikte olduk. Sabah kalkınca Merve'ye yaşattığımız bu durumdan dolayı vicdan azabı çektim. Ancak ben o zaman cinsiyet değiştirme sürecinde olduğum için östrojen ilaçları kullanıyordum ve kendime engel olamadığım için birkaç kez beraber olduk.''
''Bu olay 4 yıl önce yaşandı ancak ben ifşa etmek istemedim ama şimdi de vicdan azabı çekiyorum. O zamanlar cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in bana olan ilgisinin etkisi büyüktür. Ben Merve'den dolayı Berk'ten uzak durmak istedim ama bir kere de beni asansörde gördü ve yine öptü."