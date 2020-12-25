Berk Oktay trans bireyle cinsel ilişkiye girdi iddiası! Merve Şarapçıoğlu durmuyor

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun birlikte olduğu dönemde komşusu olduğunu belirten Birsu Hanım, şunları söyledi:

"Berk'le ben köpeğimi gezdirirken sitede karşılaştık. Sonra evime geldi ve biz birlikte olduk. Sabah kalkınca Merve'ye yaşattığımız bu durumdan dolayı vicdan azabı çektim. Ancak ben o zaman cinsiyet değiştirme sürecinde olduğum için östrojen ilaçları kullanıyordum ve kendime engel olamadığım için birkaç kez beraber olduk.''