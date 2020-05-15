Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'ndan boşandı! Özgürlüğünü böyle kutladı
Merve Şarapçıoğlu ile süren 4 yıllık evliliğinde sancılı günler yaşayan oyuncu Berk Oktay, boşandı. Oktay, sevincini Instagram hesabından paylaştı.
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile 4 yıl önce hayatını birleştirip, evlenen oyuncu Berk Oktay, Şarapçıoğlu, aylarda sancılı günler yaşamış, karşı karşıya gelmişlerdi. Birbirlerine boşanma davası açan çift, bugün itibariyle evliliklerine son noktayı koydular.
Ünlü oyuncu Berk Oktay, Şarapçıoğlu'ndan kesin olarak boşandıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'da yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Oktay, hesabından, "Artık özgürüm. As as bayrakları" notuyla ilan etti. Oyuncunun bu paylaşımı büyük ses getirdi.
Berk Oktay Kimdir?
Berk Oktay 28 Ekim 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi bittikten sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez ile birlikte çalıştı.
Daha sonra Best Model'a katılıp Gelecek Vadeden Model seçildi. Uzun süre mankenlik yapan Berk Oktay dünyaca ünlü markaların reklam yüzü oldu. Uzun süre yurt dışında kalan Berk Oktay, 2006 yılında Türkiye'ye döndü ve oyunculuğa başladı.