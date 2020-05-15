Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'ndan boşandı! Özgürlüğünü böyle kutladı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, Şarapçıoğlu'ndan kesin olarak boşandıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'da yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Oktay, hesabından, "Artık özgürüm. As as bayrakları" notuyla ilan etti. Oyuncunun bu paylaşımı büyük ses getirdi.