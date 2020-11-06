Berk Oktay FOX TV Yasak Elma'ya dahil oldu Savaşçı'dan ayrıldı her şeyi anlattı

Berk Oktay ise Savaşçı'dan neden ayrıldığını 'kol kırılır, yen içinde kalır' diyerek şu sözlerle anlattı:

"Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım.''