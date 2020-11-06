Berk Oktay FOX TV Yasak Elma'ya dahil oldu Savaşçı'dan ayrıldı her şeyi anlattı
FOX TV'deki Savaşçı dizisinden ayrılan Berk Oktay, yine aynı kanalın bir başka dizi Yasak Elma'ya gitti. Dizinin resmi sosyal medya hesabı da açıklama yaptı.
Uzun bir süredir ekranlara ara veren Savaşçı dizisinin akıbeti henüz belirsizliğini korurken Berk Oktay'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Dizide Yüzbaşı Kaan Bozok karakteriyle başrol oynayan oyuncu, diziden ayrıldığını açıkladı. Berk Oktay'ın Savaşçı dizisinden ayrılarak Yasak Elma dizisine geçeceği konuşuluyordu ki gerçek oldu.
FOX TV'nin reytingleri elinde tutan dizisi Yasak Elma Berk Oktay için bir açıklama yaptı. Ardından da Berk Oktay sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Savaşçı dizisinden ayrılığını açıklayan uzun bir açıklama yazdı.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma dizisinde Berk Oktay'ın Çağatay karakterini canlandıracağı açıklandı.
Berk Oktay ise Savaşçı'dan neden ayrıldığını 'kol kırılır, yen içinde kalır' diyerek şu sözlerle anlattı:
"Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım.''