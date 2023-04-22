Berk Oktay Çağrı Atiksoy çifti fena dolandırıldı! Instagramdan görüp parasını ödemişlerdi...

"O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak."