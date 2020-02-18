Berk Oktay +18 fotoğraflarını ifşa eden eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşandı
Berk Oktay, çıplak görüntülerini yaydığını iddia ettiği eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşandı.
Geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşen Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları olay yaratmıştı. Oktayi fotoğrafları yayan kişinin boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun olduğunu iddia etmişti. İkili arasında kriz çıkaran çıplak fotoğrafların ifşası mahkemeye taşınmış, çift uzlaşmak istememişti.
Çıplak fotoğraf ifşasının davası henüz sonuçlanmamışken ikili, evliliklerine resmiyette de son noktayı koydu. Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, bu sabah Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen mahkeme sonucu boşandı.
Öte yandan Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay arasında süren çıplak fotoğraf davası henüz bir netliğe kavuşmadı. Son olarak, geçtiğimiz aylarda görülen davada Merve Şarapçıoğlu, boşandığı Berk Okay'ın suçlamalarını reddetti.
Merve Şarapçıoğlu, mahkemede, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçalamaları reddetti. Berk Oktay ise inkar eden Şarapçıoğlu hakkında kesin konuştu.