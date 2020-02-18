Berk Oktay +18 fotoğraflarını ifşa eden eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşandı

Merve Şarapçıoğlu, mahkemede, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçalamaları reddetti. Berk Oktay ise inkar eden Şarapçıoğlu hakkında kesin konuştu.