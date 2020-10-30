Berk Atan'ın ailesi İzmir'de depreme yakalandı: Seslerini ilk defa böyle duydum
Berk Atan, İzmir'de depreme yakalanan ailesinin yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından anlattı.
İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul ve çevresinde de hissedilen depremin büyüklüğünün 6.6 olduğunu açıkladı. Yaşananların ardından sosyal medyadan yıkım haberleri art arda geldi. Bir paylaşım da ünlü oyuncu Berk Atan'dan geldi. Atan, Twitter hesabından İzmir'de yaşayan ailesinin yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum çok uzun sürmüş binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok..."
Berk Atan: 26 Ekim 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.
2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi.
Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım atan oyuncu: