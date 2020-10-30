Berk Atan'ın ailesi İzmir'de depreme yakalandı: Seslerini ilk defa böyle duydum

"Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum çok uzun sürmüş binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok..."