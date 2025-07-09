Berk Atan ve İlayda Akdoğan aşk yaşıyor...
Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta'nın yaptığı paylaşım oyuncular Berk Atan ve İlayda Akdoğan aşkını ortaya çıkardı.
Berk Atan geçen hafta Etiler'deki bir mekândan İlayda Akdoğan ile beraber çıkıp aynı araca binmiş, iki oyuncu muhabirlerin "Hayırlı olsun ilişkiniz" sözlerine yanıt vermemişti.
Çift önceki akşam da Bebek'te bir araya gelmişti. Mekana girerken görüntülenen Berk Atan ve İlayda Akdoğan'ın yanında Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar ile iki kadın da vardı.
Flaşların patlamasıyla panikleyen Berk Atan, hızla mekana girdi.
AŞK SORULARINA YANIT YOK
Geride kalan İlayda Akdoğan ise biraz bekledikten sonra Atan'ın peşinden gitti, ve yine aşk sorularını yanıtsız bıraktı.