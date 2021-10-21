Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'den annesi Hülya Darcan'a şok! Şikayet etmişti...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in ABD'de temizlikçi olarak çalıştığı ortaya çıkan kız kardeşi Zeynep Korel’in tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu öz annesi Hülya Darcan hakkında takipsizlik kararı verildi. Anlaşmazlığın nedeni ise, baba Tanju Korel'den kalan miras...
Yeşilçam 'ın ünlü oyuncularından Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın büyük kızları Zeynep Korel’in tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu öz annesi Hülya Darcan hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, somut bir delile ulaşılmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek görmedi.
Zeynep Korel, babası Tanju Korel’den kalan miras nedeniyle davalık olduğu annesi Hülya Darcan hakkında kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Savcılık, şikayet üzerine Darcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncu, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi.
Yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi.