Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'den annesi Hülya Darcan'a şok! Şikayet etmişti...

Yeşilçam 'ın ünlü oyuncularından Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın büyük kızları Zeynep Korel’in tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu öz annesi Hülya Darcan hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, somut bir delile ulaşılmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek görmedi.