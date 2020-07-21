Bergüzar Korel'in denizle imtihanı Halit Ergenç eşine böyle yardımcı oldu

Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yeniden tadan gözde çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, tatillerine Bodrum Yalıkavak'ta devam ediyor. Tatilden paylaşımlar yapan Korel, bu kez magazin kameralarının objektifine eşiyle beraber yakalandı.