Bergüzar Korel'in denizle imtihanı Halit Ergenç eşine böyle yardımcı oldu
BODRUM'da tatilin keyfine çıkarmaya devam eden Bergüzar Korel'e eşi Halit Ergenç'ten denize girmesinde tem destek geldi.
Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yeniden tadan gözde çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, tatillerine Bodrum Yalıkavak'ta devam ediyor. Tatilden paylaşımlar yapan Korel, bu kez magazin kameralarının objektifine eşiyle beraber yakalandı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Yalıkavak'ta bulunan bir otelin iskelesinde denize girerken görüntülendi.
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Ergenç, suyun soğuk olmasından dolayı denize girmekte zorlanan eşi Bergüzar Korel'i kucaklayıp aniden denize daldı.
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Daha sonra denizde keyifli vakit geçiren çiftin mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.
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