Bergüzar Korel'in bedduası olay oldu! 'Bedduanın en büyüğünü ediyorum'
Oyuncu Halit Ergenç'le evli olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından köpek zehirlenmesiyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Korel, Korel, 'Sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!' diyerek tepkisini ortaya koydu.
Son zamanlarda ablasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, ikinci oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir not ile köpek zehirleyenlere isyan ederek beddua etti.
Sıkı bir hayvansever olmasıyla bilinen ve hayvan şiddetine karşı verdiği mücadeleyle takdir toplayan ünlü oyuncu sokak köpeğinin görüntüsü üzerinden tepkisini ortaya koydu. Instagram hesabının hikaye kısmından sert bir not paylaşan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:
“Bunu yapana ne söyleyeyim? Allahım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!”
Bergüzar Korel Kimdir?
Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı.