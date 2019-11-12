Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in hayatı tehlikede! Hülya Darcan tehdit etmiş

Mirastan pay almadı: "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras. Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil kızı içindi."