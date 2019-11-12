Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in hayatı tehlikede! Hülya Darcan tehdit etmiş
Amerika'da evlere temizlik yaparak geçimini sürdüren Zeynep Korel'in avukatı, Bergüzar Korel ve anne Hülya Darcan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annesinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatan Zeynep Korel, bu sefer avukatı aracılığıyla yeniden gündeme geldi. Kardeşi Bergüzar Korel'in hakkında koruma kararı çıkardığı Zeynep Korel, avukatını bir yayına bağlayarak Hülya Darcan'ın tehditlerini anlattırdı.
Magazin Noteri adlı YouTube programına telefonla bağlanan Avukat Esennur Ezgi, Zeynep Korel'in, babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı iddialarını yanıtladı. Zeynep Korel, o iddialara şu şekilde yanıt verdi:
Mirastan pay almadı: "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras. Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil kızı içindi."
Dava açacağız: "İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel’in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız."