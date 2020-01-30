Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir dava daha! İddiaları şaşırtmıştı
Bergüzar Korel'in küs olduğu ablası Zeynep Korel, miras davası konusunda bir kez daha harekete geçti. Annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bir dava daha açtı.
Geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi'ne anlattıklarıyla herkesin ağzını açık bırakan Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı Zeynep Korel, geçen hafta avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla veraset belgesi almak için mahkemeye başvurmuştu.
Zeynep Korel'in talebi doğrultusunda mahkeme, Tanju Korel'in mirasını 8'e bölmüş, 2 payını Hülya Darcan'a, geriye kalan 3'er payını da Zeynep Korel ile kız kardeşi Bergüzar Korel'e bölüştürmüştü.
Avukat Esennur Ezgi, bu belge sonrası geçtiğimiz günlerde Zeynep Korel'in payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.
Avukat, dilekçesinde şunları belirtti:
"Tanju Korel'den yasal mirasçılarına intikal eden Beşiktaş Ortaköy'deki ikinci kat, İzmir Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmaz ve Çanakkale Bozcaada İlçesi Alaybey Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerinde müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadır. İstanbul, İzmir ve Çanakkale'deki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ediyoruz."