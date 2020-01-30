Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir dava daha! İddiaları şaşırtmıştı

Avukat, dilekçesinde şunları belirtti:

"Tanju Korel'den yasal mirasçılarına intikal eden Beşiktaş Ortaköy'deki ikinci kat, İzmir Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmaz ve Çanakkale Bozcaada İlçesi Alaybey Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerinde müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadır. İstanbul, İzmir ve Çanakkale'deki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ediyoruz."