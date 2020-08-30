Bergüzar Korel'e hayranlarından sevindiren sürpriz kütüphanesi açıldı

''Her doğum günümde sizlerin sayesinde bir kez daha dünyaya geliyorum sanki. Umut doluyorum. Şükrediyorum. Minnet duyuyorum. Çok teşekkür ederim, varlığınız kendimi hep daha güçlü ve mutlu hissetmeme sebep. İyi ki siz.. Çok seviyorum her birinizi.''