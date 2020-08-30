Bergüzar Korel'e hayranlarından sevindiren sürpriz kütüphanesi açıldı
Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'in hayranları sanatçıya adının taşıdığı bir kütüphane yaptırarak hediye etti.
Bergüzar Korel fanları, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda sanatçının doğum gününde Afrika’da su kuyusu, bazı derneklere maddi yardım ve hatıra ormanı yaptıran sevenleri, bu defa Korel adına Şırnak Silopi Buğdaylı İlkokulu'na kütüphane yaptırdı.
Korel de bu durumu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurarak, tüm hayranlarına teşekkür etti. İki oğlu bulunan Korel, şunları yazdı:
''Her doğum günümde sizlerin sayesinde bir kez daha dünyaya geliyorum sanki. Umut doluyorum. Şükrediyorum. Minnet duyuyorum. Çok teşekkür ederim, varlığınız kendimi hep daha güçlü ve mutlu hissetmeme sebep. İyi ki siz.. Çok seviyorum her birinizi.''
Bergüzar Korel: 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı.