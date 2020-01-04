Bergüzar Korel'den yeni yılda hamilelik pozu geldi doğum için artık gün sayıyor

Eşi Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını da paylaşan Korel, 2019'a veda yazısında şunları dile getirdi:

"Sevgili 2019,

Bir kaç sözüm var sana..

Hakkını yiyemem..

Oldukça bonkördün bana..

HAYATIMDA yıllardır çok istediğim tiyatroma, sahneme kavuşturdun beni, şimdi hasretle tekrar oyunuma sarılacağım günü beklemekteyim bilesin yeni yıl.



