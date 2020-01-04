Bergüzar Korel'den yeni yılda hamilelik pozu geldi doğum için artık gün sayıyor
Halit Ergenç ile ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşayacak olan Bergüzar Korel, hamileliğinin 7. ayında pozunu verdi.
2009 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile birleştiren Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına almış ve anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel, hamileliğinin 7. ayında hamilelik pozunu Instagram'dan paylaştı.
2019'da hayal ettiği pek çok şeye kavuştuğunu söyleyen ve yaşadığı zorluklardan bahseden Bergüzar Korel, çok şey öğrendiğini söyledi.
Eşi Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını da paylaşan Korel, 2019'a veda yazısında şunları dile getirdi:
"Sevgili 2019,
Bir kaç sözüm var sana..
Hakkını yiyemem..
Oldukça bonkördün bana..
HAYATIMDA yıllardır çok istediğim tiyatroma, sahneme kavuşturdun beni, şimdi hasretle tekrar oyunuma sarılacağım günü beklemekteyim bilesin yeni yıl.
Şarkılar söyledim yine sahnede..
Benim için unutulmaz anlardı..
Aydınlandım, kendime ve hayatıma şükran duymayı öğrettin..
Karşıma hep iyi insanlar çıkardın,
Beni seven, koruyan, kollayan mutluluğumla, başarımla sevinen, sahiplenen..