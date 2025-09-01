Bergüzar Korel'den şok eden sözler: "Kaygı ve stres bedenime yansıdı"

SAĞLIK DURUMUYLA GÜNDEME GELDİ

Son dönemde yoğun bir tempoda çalışan ve zaman zaman ruhsal iniş çıkışlar yaşadığını daha önce de ifade eden Korel, bu kez sağlık sorunuyla dikkat çekti. Dudak çevresinde çıkan yara ve vücudunda beliren sivilcelerle ilgili paylaşım yapan oyuncu, bu durumun duygusal kökenine işaret ederek, "Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim" ifadelerini kullandı.