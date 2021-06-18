Bergüzar Korel'den olay hamilelik ve cinsiyet tahmini paylaşımı: Burnum ve popom kocaman!

Üçüncü hamileliğini yaşayan ve bebeğinin cinsiyetini geçtiğimiz günlerde açıklayan ve baby shower kutlamalarının görüntülerini duygusal bir yazıyla paylaşan Bergüzr Korel, İnstagram'dan cinsiyet tahminleri ile ilgili esprili bir yazı paylaştı ve şakayla karışık isyan etti, burnunun çok büyüdüğünden şikayet etti.