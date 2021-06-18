Bergüzar Korel'den olay hamilelik ve cinsiyet tahmini paylaşımı: Burnum ve popom kocaman!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini duyurduğu İnstagram'dan yine çok dikkat çeken bir 'cinsiyet tahmini' paylaşımı yaptı. İki oğlunun ardından bir kız bebeği çok istediğini daha önce de ifade eden Korel, bilimsel olmayan geleneksel yöntemlerle, arkadaşlarının, bebeğin cinsiyetinin nasıl tahmin etmeye çalıştıklarını esprili bir dille anlattı, kız bebek beklediği için burnunun ve poposunun büyüdüğünü ifade etti.
Üçüncü hamileliğini yaşayan ve bebeğinin cinsiyetini geçtiğimiz günlerde açıklayan ve baby shower kutlamalarının görüntülerini duygusal bir yazıyla paylaşan Bergüzr Korel, İnstagram'dan cinsiyet tahminleri ile ilgili esprili bir yazı paylaştı ve şakayla karışık isyan etti, burnunun çok büyüdüğünden şikayet etti.
Kızına Leyla adını verecek
Korel, bu kez kız annesi olacak ve bebeğine 'Leyla' adını verecek. Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri anlattı.
İşte Korel'in o satırları:
"Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı?
Gün be gün dürüstlük levelları artış göstererek bugünlere geldik çok şükür. Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz.
“Kanka kesin kız bu”
“Niye öyle dedin,çirkinleştim di mi?”
“Yok tam öyle diil de yüzünde böyle yana doğru HAFİF bi genişleme var”
“Oğlum bu sefer kesin kız,yüzün bi değişti,bi garip oldu”