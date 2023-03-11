Bergüzar Korel'den kira isyanı: "Emlakçıyı bulacağım, bu parayı istemek vicdansızlıktır"
Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından Konya'da kirası 4 bin TL olan evin videosunu yayınlayarak siyan etti. Depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu, "Bu evin için bu parayı istemek vicdansızlıktır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından artan kira fiyatlarına isyan etti.
Oyuncu Bergüzar Korel depremlerini ilk gününden beri depremzedelere destek olmak için çaba sarf ediyor.
Bölgeye giden yardımlar için paylaşım yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyada sık sık yardım taleplerini gündeme getiriyor.
"Önümüzdeki yol çok uzun, maskeyi önce kendine sonra çocuğuna mantığını da anlıyorum ama şu anda kıyametin ortasındayız."