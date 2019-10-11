Bergüzar Korel Zeynep Korel'e bakın neden para vermemiş evlilik detayı şok etti

Cengiz Semercioğlu'nun açıklamaları bununla da kalmadı, olayın detaylarını şu şekilde anlattı:

Orada ilişkisi var: "Bergüzar gerçekten ablasına düzenli para gönderiyor. Birden 'Ben burada temizlikçilik yapıyorum, köpek bakıyorum' dramının yaratılmasının bir nedeni var. Bunun da nedeni bu para meselesi. Bergüzar, para vermeyi kesiyor çünkü Zeynep Hanım'ın orada bir ilişkisi var.''