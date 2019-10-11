Bergüzar Korel Zeynep Korel'e bakın neden para vermemiş evlilik detayı şok etti
Cengiz Semercioğlu, TV8'de Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel hakkında anlattıklarıyla şoke etti.
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmiş, yaşadığı ülke Amerika'da evlere temizliğe gittiğini, köpek gezdirerek para kazandığını söylemişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamaların ardından Cengiz Semercioğlu'nun TV8'de Gel Konuşalım adlı magazin programında anlattıkları herkesi şaşırttı.
Zeynep Korel'in açıklamalarının ardından herkes Bergüzar Korel'in neden ablasına maddi yardımda bulunmadığını konuşuyordu ki Semercioğlu, Korel'in ablasına yıllardır maddi destekte bulunduğunu söyledi.
Kadınla evli: Cengiz Semercioğlu, Zeynep Korel hakkında bilinmeyen bir detayı da ortaya çıkardı. Semercioğlu, Zeynep Korel'in Ivana adında bir kadınla evli olduğunu söyledi.
Cengiz Semercioğlu'nun açıklamaları bununla da kalmadı, olayın detaylarını şu şekilde anlattı:
Orada ilişkisi var: "Bergüzar gerçekten ablasına düzenli para gönderiyor. Birden 'Ben burada temizlikçilik yapıyorum, köpek bakıyorum' dramının yaratılmasının bir nedeni var. Bunun da nedeni bu para meselesi. Bergüzar, para vermeyi kesiyor çünkü Zeynep Hanım'ın orada bir ilişkisi var.''