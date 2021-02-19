Bergüzar Korel yaşadıklarını anlattı şoke etti 'Pi.in ve senin gebermeni istiyorum!'
Bergüzar Korel, yaşadığı siber zorbalığı anlattı. Ünlü oyuncuya yazılanlar şoke etti. Instagram'ını neden sınırlandırdığı da ortaya çıktı.
Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel, son zamanlarda sosyal medya hesabını yardım amaçlı kullanmaya başladı. SMA'lı çocuklar için bağış toplamaya çalıştı. Fakat bu hamlesiyle bile siber zorbalığa maruz kaldı. Korel, izlediği bir belgeseli paylaşarak uğradığı siber zorbalığı anlattı.
Korel Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla şunları anlattı:
''Ne şartta olursa olsun karşınızdakinin bir insan olduğunu unutmayın. Bir düşünceki ya da olayı savunurken, eleştirdiğiniz davranış biçiminin parçası olmayın.''
''Yaptığınız ve söylediğiniz şeyin sorumluluğu size ait Nefret söylemlerinizin ardından siz normal hayatınıza devam ederken insanların hayatını, işini, psikolojisini ne denli negatif ve geri dönülmez bir şekilde haksız yere etkilediğinizi bilin. Helal ve haram kavramlarınızı gözden geçirin.''
''En önemli göre biz anne babalara düşüyor. Ben bir otorite değilim, iç güdülerimle evlatlarımı büyütmeye ve vicdanlı iyi kalpli bireyler olmalarında yol gösteriyorum sadece. Çocuklarınızın internette geçirdiği vakti ve içerikleri kontrol edin.''