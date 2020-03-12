Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten takdire şayan hareket! Örnek davranış
Geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları dünyaya gelen ünlü çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bebekleri Han'a ziyarete gelen ünlülerden hediye istemediler. Çift, dostlarından hayır kurumlarına bağış yapmaları talebinde bulundular.
2009'da dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çifti geçtiğimiz günlerde doğan bebeklerini kucaklarına aldılar. Çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan yakın dostları hastaneye tebrik ziyaretine geldiler. Ünlülerden Ozan Güven, Ezgi Mola, Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı gelen isimler arasındaydılar.
Çift, yakın dostlarının doğum hediyesi olarak bebeklerine hediye istemediler. Bunun yerine Kendilerine hediye alacak olan dostlarını hayır kurumlarına yönlendirdiler. Yakın dostları da hayır kurumlarına bağış yaparak çiftin isteğini geri çevirmedi.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç fanlarıda duruma sessiz kalmadı. Fan grupları toplanarak ünlü çiftin yeni bebeği için Afrika’da, su kuyusu olmayan bir köyde su kuyusu açtırmak için kampanya başlattılar.
Açılan su kuyusu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftine fanlarından doğum hediyesi olacak. Kampanya için şimdiden rekor sayıda bağış toplanırken, kuyu için işlemler önümüzdeki haftalarda başlayacak.