Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar Türkiye'den gidiyorlar

Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süredir Londra'dan fotoğraf paylaşıyordu. Bu fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre İngiltere'de ev alan çift, projeleri olmadığı dönemde Londra'da yaşayacaklar.