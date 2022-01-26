Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar Türkiye'den gidiyorlar
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar Türkiye'den gidiyorlar
Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süredir Londra'dan fotoğraf paylaşıyordu. Bu fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre İngiltere'de ev alan çift, projeleri olmadığı dönemde Londra'da yaşayacaklar.
Bir süredir herhangi bir projede yer almadılar
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe imza attı. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu.
Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.