Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Kız istiyorlardı
Hamile olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu sefer kız olmasını istedikleri bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
5 ay sonra ikinci bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Bir oğlumuz var bir de kız bebeği duygusunu tadarsam şahane olur" demişti.
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Ancak Bergüzar Korel'in bu isteği bir sonraki bebeğe kaldı. Çünkü 2. Sayfa programının haberine göre; 9 yaşında Ali adında bir oğulları olan çiftin bir oğulları daha olacak.
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Oyunu iptal edilmişti: Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta doktorunun sahne yasağı vermesi sebebiyle 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununun iptal edildiği haberini Instagram hesabından duyurmuştu.
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Evliliklerinde 10. yıl: Oyuncu Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, 2009 yılında dünya evine girmişlerdi.
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