Bergüzar Korel takipçilerinden rica etti: Lütfen bana bunu yapmayın!

"Bu benim hiç hoşuma gitmiyor"

" Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor.