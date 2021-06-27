Bergüzar Korel takipçilerinden rica etti: Lütfen bana bunu yapmayın!
Ailesiyle tatile çıkan oyuncu Bergüzar Korel, gizli gizli görüntülenmesinden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel " Biz şu an tatildeyiz" diyerek başladığı açıklamasında, uzaktan fotoğrafının çekilmesinden cok rahatsız oldugunu ifade etti.
Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel şöyle dedi:
"Bu benim hiç hoşuma gitmiyor"
" Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor.
Zaten yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor.
"Gelin birlikte selamlaşalım"
Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim, güzel bir hatıra kalsın...Ne dersiniz"