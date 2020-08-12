Bergüzar Korel spor kulüplerine bağış yapılıp hasta çocuklara yapılmamasına isyan etti
Bergüzar Korel, bir gecede kulüpler için milyonlarca lira toplanıp hasta çocuklara için yardım yapılmamasına öfke kustu.
Halit Ergenç ile evli olan ve iki çocuk annesi Bergüzar Korel, SMA hastası bebek Yusuf Ayaz'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Hasta çocuklar için sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla yardım çağrısı yapan oyuncu, acı haber üzerine Instagram hesabından isyan etti.
Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:
"O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor. Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye.''
''Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu. Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz? Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde"
Bergüzar Korel, ardından yardıma ihtiyaç duyan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaları Instagram hesabında duyurdu.