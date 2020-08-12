Bergüzar Korel spor kulüplerine bağış yapılıp hasta çocuklara yapılmamasına isyan etti

Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor. Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye.''