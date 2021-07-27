Bergüzar Korel resmen patladı! Instagram'dan seslendi: Çocuklarımı çekmeyin!

Korel, gazetecilerin çocuklarının fotoğrafını çekmeme konusunda gayet hassas ve duyarlı davrandıklarını ifade ederek, gittikleri plajdaki halkın davranışlarına anlam veremediğini söyledi. Korel tepki dolu mesajında "Nasıl bir tatmin duygusudur bu! Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi ne de naletliğim... Bu çok ciddi bir mesele! Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın! Fotoğrafını, videosunu çekmeyin! Buna hakkınız olmadığını bilin artık!" dedi.