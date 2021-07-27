Bergüzar Korel resmen patladı! Instagram'dan seslendi: Çocuklarımı çekmeyin!
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocukları Ali ve Han'ı uzaktan izinsiz fotoğraflarını çeken insanlara isyan etti. "Bu çok ciddi bir mesele! Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın! Fotoğrafını, videosunu çekmeyin! Buna hakkınız olmadığını bilin artık!" dedi.
Korel, gazetecilerin çocuklarının fotoğrafını çekmeme konusunda gayet hassas ve duyarlı davrandıklarını ifade ederek, gittikleri plajdaki halkın davranışlarına anlam veremediğini söyledi. Korel tepki dolu mesajında "Nasıl bir tatmin duygusudur bu! Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi ne de naletliğim... Bu çok ciddi bir mesele! Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın! Fotoğrafını, videosunu çekmeyin! Buna hakkınız olmadığını bilin artık!" dedi.
Ailesiyle birlikte Bodrum ile Dalaman'ın ardından soluğu Çeşme'de alan Korel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gittikleri plajda vatandaşların çocuklarının gizli bir şekilde fotoğraflarını çekilmesinden rahatsız olduğunu ifade etti.
38 yaşındaki Korel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip, çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan birçok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.
Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum.