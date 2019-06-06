Bergüzar Korel makyajsız fotoğrafını paylaştı! 'Akıma uydu' diyenlere isyan etti
Günlük hayatında her zaman doğal olmayı seven Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafı için 'akıma katıldı' diyenlere isyan etti.
Doğal güzelliğiyle sıkça dikkat çeken Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Tatile çıkan oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Korel, paylaşımının ardından hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Kendisi için "makyajsız akımına uydu" diyenlere ise Bergüzar Korel, "Ne akımı yahu! koca diziyi makyajsız oynamışım iki sezon bir foto paylaşmışım çok mu? Bir de şey ben zaten hep makyajsızım" diyerek tepki gösterdi.
Korel, geçtiğimiz günlerde Etiler trafiğinde görüntülenmişti. Özel şoförlü aracının içerisinde arka koltukta oturan oyuncu, art arda patlayan flaşlar karşısında ufak bir şaşkınlık yaşamıştı.
Arabasının camını açan Bergüzar Korel, muhabirlere, “Nereden çıktınız bir anda? Şaşırdım. Yorgunum, evime gidiyorum” dedikten sonra yolun açılmasıyla evinin yolunu tutmuştu.