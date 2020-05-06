Bergüzar Korel klibinde eşi Halit Ergenç ile rol aldı "baby shower gibi klip çektik"
Bergüzar Korel geçtiğimiz aylarda yayınlanan Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel albümünden "Son Mektup" şarkısının klibinden fotoğraflar paylaştı.
Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel "Son Mektup" şarkısına film tadında bir klip çekti. Instagram hesabından yayınladığı klibi binlerce beğeni aldı.
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Bergüzar Korel'e klipte eşi Halit Ergenç, Onur Büyüktopçu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Merve Dizdar, Miray Daner, Boran Kuzum gibi isimler eşlik etti.
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Korel sosyal medya hesabında klipten görüntülere yer vererek "babyshower gibi klip çektik yahu🤍🤪❤️"notuyla paylaştı.
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2009 senesinde oyuncu Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, 9 Mart günü ikinci çocuğu 'Han' dünyaya getirdi.
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