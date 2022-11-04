Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum anını paylaştı herkesi duygulandırdı ''Her anları daha kıymetli oluyor''
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çiftinin kızları Leyla 1 yaşına girdi. Sosyal medya hesabından kızının doğum anlarını yayınlayan Korel, duygu dolu sözler yazdı. Korel'in paylaşımı binlerce beğeni alırken, 'çok duygulandım' yorumları yapıldı. Ayrıca çift, Londra'ya taşınacaklarına dair iddiaları yalanladı.
2009'da dünya evine giren Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in kızları Leyle, 1 yaşına girdi. Bergüzar Korel, kızının doğum anına ait görüntüler paylaştı.
Korel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Zaman zaman annelik deneyimlerini paylaşan güzel oyuncu, kızının doğum anını paylaştı. Doğumda yaşadığı sıkıntıları anlattı.
Leyla'nın doğum anını yayınlayan 40 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir hüzün oluyor... Fotoğraflarına bakıyorum... İlk doğdukları an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum.''
''Gözlerimi kapıyorum. Sonra aklımda. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı.." şeklinde duygusal bir yazı yazdı.