Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum anını paylaştı herkesi duygulandırdı ''Her anları daha kıymetli oluyor''

''Gözlerimi kapıyorum. Sonra aklımda. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı.." şeklinde duygusal bir yazı yazdı.