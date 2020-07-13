Bergüzar Korel hamileliği ve doğumu ilk kez anlattı 'Kaygı dolu bir hamilelik yaşadım'

Eşi Halit Ergenç’le Bodrum’da tekne tatilinde olan Korel, sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı ve kaygı dolu günleri nasıl atlattığını şu sözlerle anlattı:

''İki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezaryen da olabilirdim. Bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. İkinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım.''