Bergüzar Korel hamileliği ve doğumu ilk kez anlattı 'Kaygı dolu bir hamilelik yaşadım'
Yakın zamanda ikinci oğlunu kucağına alan Bergüzar Korel, doğumdan önce psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
Geçtiğimiz mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraflarını paylaşarak sıkıntılı bir hamilelik ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı.
Eşi Halit Ergenç’le Bodrum’da tekne tatilinde olan Korel, sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı ve kaygı dolu günleri nasıl atlattığını şu sözlerle anlattı:
''İki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezaryen da olabilirdim. Bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. İkinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım.''
''Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı. Doğumdan bir gün sonra ilk koronavirüs vakası açıklandı. Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim. Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış hiçbirine katlanma lüksüm olmadı.''
''Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem.''