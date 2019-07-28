Bergüzar Korel hamile mi? Halit Ergenç ile görüntülenince çanta detayı dikkat çekti

Bergüzar Korel hamile mi? Halit Ergenç ile görüntülenince çanta detayı dikkat çekti

Bir doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in panik anları dikkat çekti. Korel'in göbeğini çantasıyla kapatması akıllara hamile mi sorusunu getirdi.

Bergüzar Korel hamile mi? Halit Ergenç ile görüntülenince çanta detayı dikkat çekti - Sayfa 1

Yeni imajıyla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel'in yeniden anne olacağı haberleri hayranlarını heyecanlandırdı. Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç önceki akşam yakın dostları, menajerleri Ayşe Barım'ın Asmalımescit'teki 50. yaş partisinden çıkarken görüntülendi. 

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Bergüzar Korel hamile mi? Halit Ergenç ile görüntülenince çanta detayı dikkat çekti - Sayfa 2

Göbeği açıkta bir bluz giyen Bergüzar Korel çıkışta fotoğrafları çekilirken karnını çantasıyla sakladı. Korel'in yüzündeki panik ifadesi ise şüphelendirdi. 2009 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç'le mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel'in ikinci kez anne olmaya hazırlandığı söylendi.

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Bergüzar Korel hamile mi? Halit Ergenç ile görüntülenince çanta detayı dikkat çekti - Sayfa 3

Bergüzar Korel'in bu hareketinin ardından dedikodular hızla yayıldı. 

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Bergüzar Korel hamile mi? Halit Ergenç ile görüntülenince çanta detayı dikkat çekti - Sayfa 4

Bergüzar Korel, ikinci çocuğuna hamile olduğu, ancak hamileliği henüz çok başlarında olduğu ve 3 aylık olana kadar bir açıklama yapmak istemediği söylentiler arasında.

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