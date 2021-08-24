Bergüzar Korel hamile iken aşı oldu: Çok yoruldum, psikolojim bozuldu

7 aylık hamile olan oyuncu sosyal medya paylaşımında, koronaya yakalanma korkusundan psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, hamile olmasına rağmen her şeyi gözününe alarak aşı yaptırdığını söyledi. Korel Covid-19 aşısı olduğu anın fotoğrafını paylaşarak, psikolojisinin bozulduğunu açıkladı.