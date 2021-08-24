Bergüzar Korel hamile iken aşı oldu: Çok yoruldum, psikolojim bozuldu
Koronavirüse yakalanmaktan korktuğu için aşı olduğunu duyuran ünlü oyuncu Bergüzar Korel Covid-19 aşısı olduğunu açıkladığu paylaşımında, psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Sosyal medyada Korel'in bu kararını destekleyenler olsa da çoğunluk 30. haftaya gelen bir gebelikte aşı olmayı riskli bulup eleştirdi.
7 aylık hamile olan oyuncu sosyal medya paylaşımında, koronaya yakalanma korkusundan psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, hamile olmasına rağmen her şeyi gözününe alarak aşı yaptırdığını söyledi. Korel Covid-19 aşısı olduğu anın fotoğrafını paylaşarak, psikolojisinin bozulduğunu açıkladı.
Bergüzar Korel üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Leyla isimli bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan oyuncu 30 haftalık hamileliğinde son haftalara yaklaşırken, Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Korel, psikolojisinin bozulduğunu, endişe yüzünden kendini iyi hissetmediğini ifade etti.
Korel "Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebelere virüsün bulaşma ihtimalinin üç kat daha yüksek olması psikolojimi bitirdi" dedi.
Aşı olduğu fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı: