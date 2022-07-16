Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden çok konuşulacak Londra açıklaması!
Bir dönem ilgiyle izlenen Binbir Gece'de rol alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in dizi aşkları gerçeğe dönüşmüştü. Çift verdikleri kararla 2009 yılındabir ömür mutluluğa evet demişti. Üç çocuğu ile evliliğini taçlandıran çift, radikal bir kararla Londra'ya yerleşmişti. Tatil için Alaçatı'ya gelen çift objektiflere takıldı. Samimi açıklamalarda bulunan çift "Hayatı bir nevi ikiye böldük" dedi.
Bir dönem ekranlara damga vuran Binbir Gece dizisinde rol alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşkları gerçeğe dönüşmüş çift 2009 yılında dünya evine girmişti. Üç çocuğu ile evliliğini taçlandıran çift, radikal bir kararla Londra'ya yerleşmişti. Kısa bir süre önce Çeşme'ye geldi. Samimi açıklamalarda bulunan çift "Hayatı bir nevi ikiye böldük" dedi.
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi uzun süredir İngiltere’nin başkenti Londra’da hayatlarını sürdürüyorlardı. Kısa bir süre önce Çeşme’ye gelen Halit Ergenç ve Bergüzar Koral’den Londra açıklaması geldi.
Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiklerine dair haberlerle gündeme gelen oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, tatil için geldikleri Alaçatı'da görüntülendi.
Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.