Bergüzar Korel gördükleri karşısında sinirden köpürdü! 'Şerrimden korkun' diyerek isyan etti!
Şu sıralar tatil için Alaçatı'da olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından sitem ederek, ''Beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun'' dedi.
Yaz sezonunda Alaçatı'da olmayı tercih eden Bergüzar Korel, hava almak için çıktığı bir parkta gördükleri karşısında sinirden köpürdü. Sosyal medya hesabından video paylaşarak sitem eden güzel oyuncu, ''Beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun'' diyerek paylaşımda bulundu.
Çocuk parkı yanında bulunan çöpleri, boş şişele ve kapları paylaşan Bergüzar Korel, aynı zamanda geceden kalan içecek kutularını da görüntüye alarak çocuk parkı yanında yapılanları eleştirdi. Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:
''Burası Çeşme Dalyan'da bir çocuk parkı. Yani şunu yapan insana, hayvana, doğaya zaten neler yapar. Akşam gelmiş buraya alemini yapmış ve demiş ki tamam ya burayı ben böyle bırakıcam.
Yazıklar olsun size ya burası bir çocuk parkı. Yazıklar olsun çevreye doğaya insana çocuğa böyle hoyratça davranan herkese yazıklar olsun.''