Bergüzar Korel ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemde yaklaşık 25 kilo vererek yaşadığı fiziksel değişimle gündeme gelmişti. Paylaştığı son görüntülerde Korel'in formda hali bir kez daha öne çıktı. Rahat ev tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun doğal görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.