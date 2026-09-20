Bergüzar Korel ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Son günlerde verdiği kilolar ve yeni projesi ile gündem olan Bergüzar Korel ev halini paylaştı. Takipçilerinden formda görüntüsüne beğeni yağdı.
Bergüzar Korel, evinde köpeğiyle geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncunun makyajsız ve doğal hali dikkat çekti.
Bergüzar Korel, evinde köpeğiyle geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun doğal hali ve formda görünümü dikkat çekti. Evinin antre bölümünde köpeğiyle ilgilenen Korel, makyajsız ve rahat tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
EV HALİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Şimdilerde “A.B.İ.” dizisinin kadrosunda yer alan Bergüzar Korel, setten arta kalan zamanlarında evinde geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu, son olarak köpeğiyle yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımda Korel'in evinin antre bölümünde köpeğiyle yakından ilgilendiği görüldü.
Görüntülerde Bergüzar Korel'in önce ayakta eğilerek köpeğini sevdiği, ardından yere oturup onunla ilgilendiği anlar yer aldı. Beyaz tişörtü, siyah taytı ve çoraplarıyla kamera karşısına geçen oyuncunun makyajsız ve doğal hali dikkat çekti.
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemde yaklaşık 25 kilo vererek yaşadığı fiziksel değişimle gündeme gelmişti. Paylaştığı son görüntülerde Korel'in formda hali bir kez daha öne çıktı. Rahat ev tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun doğal görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşkı, 2006 yılında yayınlanmaya başlayan “Binbir Gece” dizisinin setinde başlamıştı. İlişkilerini 2009 yılında evlilikle taçlandıran çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı, 2021'de ise kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
25 KİLO VEREREK DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemde fiziksel değişimiyle magazin gündeminde yer almıştı. Yaklaşık 25 kilo verdiğini açıklayan oyuncunun yeni görünümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.