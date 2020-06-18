Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le uzaklara kaçtı 'İnanılmaz duygu' deyip anlattı
Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, Baltalimanı'nda kameraların objektifine takıldı. İkinci kez anne olan Korel, heyecanını paylaştı.
Halit Ergenç ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel aracın arka koltuğunda otururken, Ergenç sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, karantina günlerinin evde çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç "Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip, dinlenmek için evden çıktık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.
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Gazetecilere teşekkür eden Korel ise, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
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Öte yandan 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti.
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