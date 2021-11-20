Bergüzar Korel doğum yaptı kızı Leyla'ya kavuşma mücadelesini fotoğraflarıyla anlattı
Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel hamilelik sürecini doğum fotoğraflarıyla anlattı.
Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecini sevenleriyle paylaştı.
Paylaşımında hastanede çekilen fotoğraflara da yer veren Korel şu ifadeleri kullandı;
İşte kendi anlatımıyla Bergüzar Korel'in hamilelikten doğuma uzanan süreci...
“Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..
Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen “Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı” dedim hastanenin kapısından içeri girerken.
Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru “Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir” demişti.