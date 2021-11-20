Bergüzar Korel doğum yaptı kızı Leyla'ya kavuşma mücadelesini fotoğraflarıyla anlattı

“Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..

Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen “Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı” dedim hastanenin kapısından içeri girerken.

Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru “Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir” demişti.



