Bergüzar Korel doğum yaptı ikinci kez anne oldu bebeğinin ismini bakın ne koydu

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.