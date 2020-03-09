Bergüzar Korel doğum yaptı ikinci kez anne oldu bebeğinin ismini bakın ne koydu
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu. 2009 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenen güzel oyuncunun 2010 yılında Ali adında bir çocuğu dünyaya gelmişti.
Yıldız oyuncu Bergüzar Korel'den dün akşam herkesi sevindirecek haber geldi. Korel, dün akşam saatlerinde dünyaya bir erkek çocuğu getirdi. Çiftin dünyaya gözlerini açan bebekleri 3.5 kg 51 cm boyunda olduğu öğrenildi.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları 2010 yılında Ali adında bir çocukları olmuştu. Mutlu çift bebeklerine Han adını koydular.
Bergüzar Korel kimdir?
Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı. Kolej’den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.
Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.