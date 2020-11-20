Bergüzar Korel doğum kilolarından kurtulmak için harekete geçti taktiğini paylaştı

Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla "kilo verme" baskısıyla dalga geçen Korel, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

''Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem... Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim.''