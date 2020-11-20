Bergüzar Korel doğum kilolarından kurtulmak için harekete geçti taktiğini paylaştı
Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, geçtiğimiz Mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getirdi. Şimdilerde ise doğum kilolarından kurtulmak için harekete geçti.
Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz Mart ayında ise ikinci çocuğu Han, dünyaya gözlerini açtı. Yaz ayı boyunca ise Korel'in hamilelik kiloları gündem oldu. Eleştiriler karşısında dik duruşundan taviz vermeyen oyuncu, şimdilerde spora başladı.
Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla "kilo verme" baskısıyla dalga geçen Korel, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:
''Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem... Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim.''
''Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım. Keyfimden, zevklerimden ödün vermeden!''
''Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.''