Bergüzar Korel doğum alışverişine çıktı! Halit Ergenç öve öve bitiremedi
2009 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile görkemli bir düğün ile evlenen ünlü oyuncu Bergüzar Korel ikinci çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. Korel, önceki gün Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla beraber doğum alışverişi yaptıkları görüldü.
Kendisi gibi meslektaşı olan Halit Ergenç ile 2009'da dünyaevine giren Bergüzar Korel ve arkadaşı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çiftin Ali adında ilk çocuklarının ardından, geçtiğimiz aylarda mutlu haber geldi.
115
Bir kadın arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Korel, doğuma az bir süre kaldığını ve heyecanlı olduğunu belirtti. Spor tarzıyla dikkat çeken Korel'in karnının iyice büyüdüğü görüldü.
215
Hamilelik süreciyle ilgili duygusal olduğunu ve müzik dinlediğinde ağladığını söyleyen Korel'in açıklaması Halit Ergenç'e hatırlatıldı.
315
Ergenç, "Duygusal olmaması mümkün mü? Hamile o. Pamuklara sarıyorum onu, canımın içi o" ifadelerini kullandı.
415