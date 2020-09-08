Bergüzar Korel çileden çıktı 'yaratıklar' diyerek hepsini tek tek ifşa edeceğini söyledi
Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulunurken başkalarının yaptığı zorbalıkları duyunca çileden çıktı, hepsini ifşa edeceğini söyledi.
SMA hastası çocukların sesini duyurmak için elinden geleni yapan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda gözyaşları içinde çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmiş ve çağrısı yanıt bulmuştu. Korel, bakanın açıklamasının ardından bir kez daha kamera karşısına geçmiş ve Bakan Koca'ya teşekkür etmişti.
Korel’in pek çok yakın arkadaşı da Instagram hesaplarını karşılık beklemeden SMA hastası çocuklar için açtı. Ancak bazı isimler SMA hastası çocuğu olan ailelerin paylaşım ricaları karşılığında ücret talep edince, Bergüzar Korel isyan etti.
Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyleyerek şunları aktardı:
"Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim."