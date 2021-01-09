Bergüzar Korel bilinmeyenlerini ilk kez anlattı maddi sıkıntı yaşadığını da söyledi
Halit Ergenç'le evli Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çocukluğunu anlattı. Korel'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bergüzar Korel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Hayatını masalsı bir şekilde anlatan Koral, maddi sıkıntılar yaşadığını da anlattı. İşte Bergüzar Korel'in çocukluk yaşamına dair yaptığı o paylaşımlar...
'Ayakkabılarım? Çoraplarım ve gömleğimdeki çiçeklerin aynı renk olması?'
'Bu çantam ve beslenmeme o kadar bayılıyorum ki! Kokusunu bile hatırlıyorum. Birinci sınıfın ilk günü, aşırı mutluyum. Çünkü sosyallik ve çok arkadaş. Ağlayanları asla anlamamıştım. Okul dünyanın en eğlenceli yeriydi.'
'Sinemanın karanlık zamanları, iş yok güç yok. Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte. Dantelle boncuklar... Böyle çocukluk tuvaletleri vardı, çok beğeniyordum ama utanıyordum, diyemiyordum. Sonra okuma bayramında prenses oldum da giyebildim. Bir kere de evde giydim sonra. Ama sobaya yapıştı eteğim, eteği kurtarayım derken kolumu yapıştırdım sobaya. Günlerce sakladım, annem görmesin, kızmasın diye. Acısı hala aklımda. Yanımdaki arkadaşımın adı Lale, sınıfın en çalışkanı, en akıllısı. Birinci sınıf okuma bayramı'