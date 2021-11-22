Bergüzar Korel bebeği Leyla'yı emzirdiği anları sosyal medyada paylaştı
Geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olan ve bebeği Leyla'yı kucağına alan 39 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından kızı Leyla'yı emzirdiği bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü.
2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerini kucağına aldı. Bergüzar Korel, iki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği kızını emzirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızı ile Leyla ilk pozunu paylaştı
Kişisel Instagram hesabından, saatler süren normal doğum sürecinin fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, kızı ile Leyla ilk pozunu paylaştı.
"Uzunca bir süre süt kokacak buralar"
Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kızını emzirdiği esnada çektirdiği fotoğrafı "Uzunca bir süre süt kokacak buralar" notunu yazdı.