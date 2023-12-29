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Bergüzar Korel: Acaba Allah'ın gücüne gider mi? Yeni imajı dikkat çekti

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Bergüzar Korel: Acaba Allah'ın gücüne gider mi? Yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel yeni projesi için saçlarını sarıya boyatmış geçtiğimiz günlerde de saçlarını kısacık kestirdi. Londra İstanbul arasında mekik dokuyan Korel yeni imajıyla poz verip içini sosyal medya takipçilerine döktü.

Bergüzar Korel: Acaba Allah'ın gücüne gider mi? Yeni imajı dikkat çekti

Dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için imaj değişikliğine giden Bergüzar Korel, yeni projesi için imaj değiştirdi.

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Bergüzar Korel: Acaba Allah'ın gücüne gider mi? Yeni imajı dikkat çekti

Sarışın olan Korel, son olarak kısacık kestirdiği saçlarıyla gündeme geldi.

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Bergüzar Korel: Acaba Allah'ın gücüne gider mi? Yeni imajı dikkat çekti

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda bölüm başı aldığı paraları unutarak oyunculuğun zorluklarına dair dert yanında eleştirilmişti.

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Bergüzar Korel: Acaba Allah'ın gücüne gider mi? Yeni imajı dikkat çekti

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, yılın son günlerinde içini takipçilerine döktü.

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