Bergen'in kocası Halil Serbest'e tepki yağıyor: Filmi izleyene de mi kezzap atarsın?
Şarkıcı Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'in, Begen'in hayatıyla ilgili filme ilişkin yaptığı açıklamalar magazin basınına bomba gibi düştü. Tepki toplayan açıklamaya bir eleştiri de Hürriyet yazarı Savaş Özbey'den geldi. Özbey, Halil Serbest'e "Çok korktuk. Ne yapacaksın? Filmi izleyenlere de mi kezzap atacaksın?" diye seslendi.
Acıların Kadını olarak bilinen şarkıcı Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'in açıklamaları hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı salladı. Halil Serbest'in filme karşı çıkmasıyla beraber, Bergen filminin yapımcısı ve Bergen'in ailesini sessizliğini bozarak yanıt vermişti. Hürriyet yazarı Savaş Özbey, bugünkü köşe yazısında Serbest'e seslenerek önemli ifadelere imza attı.
"Özgecan Aslan, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Aleyna Çakır gibi “kadına şiddet” haberleriyle hafızalarımıza kazınan mağdureleri" hatırlatan Özbey, kadın cinayetlerinin belki de ilk “popüler” isminin Bergen olduğuna işaret ederek; "Hayatının film olmasına karar verildi. Katil kocası, 30 sene sonra telif hakkının kimde olduğuna dair ahkâm kesiyor" dedi. Özbey, Serbest'in filmle ilgili keskin açıklamalarına ilişkin "Yok ya! Çok korktuk. Ne yaparsın? Filmi yapanlara, izleyenlere de mi kezzap atarsın Ama kabahat sende değil. O kadın 22’sinde karanlığa, 30’unda kara toprağa gömülmüşken... Sana özgürce gezip, konuşup, bir de “telif pazarlığı” yapma hakkı tanıyanlarda..." diye seslendi.
Bunu da... Bundan sonra olacakları da...
Kimse değil, bizzat kendimiz yaptık.
İşte o yazıdan kritik satırlar:
O dönemin popu, arabesk müzik yapıyordu. “Şikâyetim Var” albümüyle 1982’de meşhur oldu, büyük başarı.
Daha 22 yaşındaydı. Yani bizim Aleyna Tilki kadar henüz ya var, ya yok o zamanlar...
Ama tadını süremedi.
O meşhur olduğu yıl iki gözünü birden kaybetti.
Halbuki ne güzel kızdı, kalem kaş-badem göz...
Gözlerini kaybetmesinin nedeni kocasıydı. Sahnedeyken, yüzüne kezzap attı. Teslim olmadı, kaçtı.
Doktorlar Bergen’in sol gözünü kurtardılar. Ama sağ gözü bir daha açılmadı.
Ama yılmadı. Dört yıla, dört albüm sığdırdı. Albüm için falan gerektiğinde...
Bütün fotoğraflarda sağ gözünü hep saçlarıyla kapatacak şekilde poz verdi.