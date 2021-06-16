Bergen'in kocası Halil Serbest'e tepki yağıyor: Filmi izleyene de mi kezzap atarsın?

"Özgecan Aslan, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Aleyna Çakır gibi “kadına şiddet” haberleriyle hafızalarımıza kazınan mağdureleri" hatırlatan Özbey, kadın cinayetlerinin belki de ilk “popüler” isminin Bergen olduğuna işaret ederek; "Hayatının film olmasına karar verildi. Katil kocası, 30 sene sonra telif hakkının kimde olduğuna dair ahkâm kesiyor" dedi. Özbey, Serbest'in filmle ilgili keskin açıklamalarına ilişkin "Yok ya! Çok korktuk. Ne yaparsın? Filmi yapanlara, izleyenlere de mi kezzap atarsın Ama kabahat sende değil. O kadın 22’sinde karanlığa, 30’unda kara toprağa gömülmüşken... Sana özgürce gezip, konuşup, bir de “telif pazarlığı” yapma hakkı tanıyanlarda..." diye seslendi.

Bunu da... Bundan sonra olacakları da...

Kimse değil, bizzat kendimiz yaptık.