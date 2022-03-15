Bergen'in gözünü ameliyat eden doktordan yıllar sonra itiraf: Derisini zımparaladım!
Bergen adıyla tanınan Belgin Saçılmışer'in eski eşi Halis Serbest'in azmettirdiği kezzap atılma vakasıyla gözünü kaybetmesinin ardından ameliyat eden doktoru, kan donduran gerçeği yıllar sonra itiraf etti.
Boşandığı eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürülen şarkıcı Bergen'in tedavisini gerçekleştiren Onur Erol, yıllar sonra katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkıcının tedavi için kendisine geldiği dönemde çok kötü durumda olduğunu ifade eden Erol, "Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı" dedi.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına Bergen'in doktoru Onur Erol'ın açıklamaları damga vurdu. Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki hali ve Bergen'in psikolojisi hakkında çarpıcı bilgiler verdi.
Prof. Dr. Onur Erol, "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım" dedi.