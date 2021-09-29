Bergen'i öldüren kocası televizyona çıktı pişkinliği pes dedirtti!
Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına, Bergen’e kezzap atarak kör eden ardından da öldüren eşi çıktı sosyal medya karıştı. Halis Serbest’e mikrofon uzatılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı Halis Serbest'i ekrana çıkaran Kanal D'ye ve katilin pişkinliğine pes dedi.
80'li yıllara şarkıları ile damga vuran gerçek adı Belgin Sarılmışer olan ve Bergen adıyla tanınan şarkıcının eşi Halis Serbest yeniden gündem oldu. Kanal D'de canlı olarak yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Halis Serbest pişkin açıklamaları ile Kanal D ise yaptığı program ile pes dedirtti, sosyal medyanın gündemi oldu.
Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programın 29 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Bergen’i öldüren Halis Serbest’e mikrofon uzatıldı. Yüzüne kezzap atarak kör ettiği sonra da öldürdüğü Bergen'e yıllarca işkence yaşatan adamın televizyon ekranlarına çıkarılması ve yaptıklarımdan pişman değilim demesi günün konusu oldu.
Hak ettin seni öldüreceğim: Yıllarca hapis yattıktan sonra çıkan Serbest'in soğuk kanlılıkla Bergen'i nasıl öldürdüğünü anlatması ekran başındakilerin kanını dondurdu. Bunları hak etti diyen Serbest canlı yayında hiç pişman değilim diyerek ağızları açık bıraktı.
"Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.