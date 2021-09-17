Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu
'Acıların Kadını' Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminin başrol kadın oyuncusu Farah Zeynep Abdullah olmasının ardından, filmde Bergen'i öldüren eşini canlandıracak aktör de belli oldu. İşte o oyuncu...
Arabesk sanatçısı Bergen’in acı dolu hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen’in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.
Beşikçioğlu, o dönem çıkan haberleri ve video'ları izleyerek çalışıyor
Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı. Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve video'ları izleyerek, rolüne çalışıyor.
Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen’in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.
Farah Zeynep Abdullah, projede Bergen’i oynayacak.