Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Beşikçioğlu, o dönem çıkan haberleri ve video'ları izleyerek çalışıyor

Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı. Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve video'ları izleyerek, rolüne çalışıyor.