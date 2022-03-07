Bergen filminin müziklerine Mahsun Kırmızıgül'den çok sert eleştiri şarkılara katlanamamış

Sinemadan çıkıp gitmiş: Mahsun Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" dedi.