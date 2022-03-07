Bergen filminin müziklerine Mahsun Kırmızıgül'den çok sert eleştiri şarkılara katlanamamış
Mahsun Kırmızıgül, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Bergen filmini izlemeye gittiğini ancak filmde Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen şarkılarını seslendirmesinden rahatsız olduğunu belirterek salonu terk ettiğini ifade ederek eleştiride bulundu.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yıllar önce adım attığı yönetmenlik alanında da başarılı işlere imza atan Mahsun Kırmızıgül, vizyona girmesiyle gündemden düşmeyen Bergen filmine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Filmi izlemeye gittiğini ancak şarkıların başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah tarafından seslendirildiği kısımlarda sinema salonunu terk ettiğini ifade etti.
Başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmini hem şarkıcı hem de yönetmenlik yapan Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri geldi.
Sinemadan çıkıp gitmiş: Mahsun Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırmızıgül, sözlerine şöyle devam etti: