Bergen filminin Adana Kozan'da yasaklanmasına Halis Serbest'ten dikkat çeken yorum

Başarılı şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığını, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, 4 Mart Cuma günü vizyona girdi. Ancak filmin, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde yayınlanmasına izin verilmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" derken Halis Serbest de sessizliğini bozdu.