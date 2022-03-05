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Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasak Halis Serbest kim çocuk istismarı olayı ne

Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasak Halis Serbest kim çocuk istismarı olayı ne

Bergen adıyla bilinen Belgin Saçılmışer'in acı dolu hayatını konu alan Bergen filminin, şarkıcının katili Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasaklandığını paylaşan Gazeteci Candaş Tolga Işık, Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan 'Öyle uygun görüldü' yanıtını aldığını ifade etti.

Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasak Halis Serbest kim çocuk istismarı olayı ne

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçioğlu'nun oynadığı Bergen filmi, dün vizyona girdi. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

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Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasak Halis Serbest kim çocuk istismarı olayı ne

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'da Bergen filminin yayından kaldırıldığını ileri sürdü. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile iletişime geçtiğini söyleyen Işık, "'Öyle uygun görüldü' cevabını aldım" dedi.

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Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasak Halis Serbest kim çocuk istismarı olayı ne

Candaş Tolga Işık duyurdu: Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, "8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor" dedi.

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Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasak Halis Serbest kim çocuk istismarı olayı ne

Başkan Kazım Özgan'dan ilginç açıklama: Konuyla ilgili görüşmeler yaptığını belirten Işık, "Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

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